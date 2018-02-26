Gebzeli şehidin adı okuduğu okulda yaşatılacak

Gebze’nin şehidi İlker Ağçay’ın adı, mezun olduğu okulda yaşatılacak. Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen İlker Ağçay’ın adı okuduğu ilkokula verildi. Şehidin İlkokul eğitimini aldığı okulda düzenlene törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Şehidin babası Erol Ağçay, Annesi Gül Ağçay, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Gebze Müftüsü Orhan Örnek Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve öğrenciler katıldı.

“Şehitlerimize layık olalım”

Okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından toplantı salonunda düzenlenen törenle Gaziler İlkokulun adı Şehit İlker Ağçay İlkokulu olarak değiştirildi. Tören şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an tilaveti ile başladı. Törenin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, “Şehitlerimize layık olabilmek için çok çalışmalıyız. Ben buradan bütün öğretmenlerimize sesleniyorum çok çalışalım ve vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirerek şehitlerimize layık olalım” dedi.

"Şehitlerimizi her zaman anıyoruz ve içimizde yaşıyorlar"

Daha sonra söz alan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise, “Zor bir coğrafyada yaşıyor ve ağır bedeller ödüyoruz. Tarihimize baktığımız zaman her dönemde şehitler vermişiz. Allah hayırlı ölüm versin derler. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmüyor. Onların isimleri sonsuza kadar yaşıyor. Bugün burada, şehidimizin isminin bu okulda yaşayacağı gibi. Şehitlerimizi her zaman anıyoruz ve içimizde yaşıyorlar. İlker kardeşimizin ismi okuduğu okulda yaşayacak inşallah. Ben buradan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ailelerine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

“Şehitlerimizde Allah razı olsun”

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmasında, “Şehidimizin adının sonsuza dek yaşaması için ismini okuyup mezun olduğu bu okula verildi. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bu vatan topraklarını korumak, bizlerin rahat içinde yaşamları için canlarını veren şehitlerimize hakkımızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bizlere düşen görev onların bizlere emanet ettikleri bu vatan için çok çalışmak” şeklinde konuştu.

“Oğlumu bu topaklar için şehit verdim, bir daha veririm”

Son olarak kürsüye çıkan ve alınan karardan mutluluk duyduğunu ifade eden şehidin babası Erol Ağçay da, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Oğlumun isminin okuduğu okulda yaşayacak olması bizleri çok mutlu etti. Oğlumu bu topaklar için şehit verdim, bir daha veririm. Allah bizlere şehit ailesi olmayı nasip etti. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Şehitler için dua edildi.

Programın sonunda Gebze Müftüsü Orhan Örnek şehitlerimiz için dua etti. Yapılan duanın ardından Gebze kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker şehit ailelerine plaket ve hediye takdiminde bulundu. Program sonunda şehit yakınları ve protokol üyeleri ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.