Gebzeliler, 15 Temmuz’un gururunu meydanlarda yaşadı

yıl dönümü, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen programla coşkuyla kutlandı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe protokolü ve şehit astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, 15 Temmuz destanının gurunu Gebzelilerle paylaştı. 15 Temmuz Destanının 2. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, Başkan Danışmanı Şakir Bitmez, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

Program öncesi protokol üyeleri, programın onur konukları Ömer Halisdemir’in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve abisi Soner Halisdemir ile birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Serginin açılışının ardından 15 Temmuz hain darbe girişimin anlatıldığı fotoğraf sergisi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezildi. Program Gebze Belediyesi Mehteran Bölüğünün konseri ve Kur’an Tilaveti ile başladı.

Programın açılışında konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Mensubu olmaktan her zaman kıvanç duyduğumuz yüce Türk milleti, Sultan Alpaslan’ın yurt eylediği Anadolu’da tarih boyunca sayısız destanlara ve zaferlere imza attı. Anadolu’nun tarihi; Osman Beyler, Yavuz Sultan Selimler, Fatih Sultan Mehmetler, Kanuniler, Gazi Mustafa Kemal gibi yüce şahsiyetlerin yanı sıra Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aziz Türk milletinin yazdığı sayısız destanla doludur” dedi.

15 Temmuz’un önemine değinen Köşker, “Aziz milletimiz son destanını bundan 2 yıl önce 15 Temmuz’da, asker üniformasının arkasına gizlenen hainlere karşı yazdı. Büyüyen Türkiye’nin kutlu yürüyüşünden, yeniden dirilişinden rahatsız olan dış güçlerin piyonu olan FETÖ terör örgütünün; milli birlik ve kardeşliğimize kast ettiği kalkışma, yine milletimizin feraseti ve birliğiyle başarısız oldu hamd olsun. Necip milletimiz, Başkomutanları ve Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ‘tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan’ ülküsünde birleşerek, hainlerin kirli oyununu bozdu. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah tüm gazilerimizden razı olsun, milli birliğimiz daim olsun inşallah” diye konuştu

Programın onur konuğu olarak Gebze’ye gelen 15 Temmuz Zaferinin sembol isimlerinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir Gebzelileri selamladı. Baba Halisdemir, “15 Temmuz’dan sonra tüm Türkiye’yi gezmeye başladım bu günde sizlerle birlikteyiz. Türk milleti bize öyle bir şehadet mertebesi ver ki bir an olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Bu sebeple hepinize çok teşekkür ediyorum ve gençlere güveniyorum, annelere güveniyorum, bizlere Ömer’ler veren Allah’a binlerce şükürler olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ALLAH TÜM ŞEHİTLERİMİZDEN RAZI OLSUN

Abi Halisdemir ise yaptığı konuşmasında, “Şehitlerimizin isimlerini, yaşatmak amacıyla çocuklarına veren anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Binlerce Fethi Sekin, Ömer Halisdemir dünyaya geldi. Onlar zaten ölmedi her zaman yaşayacaklar. Ömer Halisdemir son görevine şahadet olduğunu bilerek gitti. Ama şunu düşündü; benim çocuklarım anasız babasız büyür ama vatansız büyüyemez diyerek gitti. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından onur konuklarına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker plaket takdiminde bulundu. 15 temmuz milli İrade kenet Meydanında gerçekleşen program gecenin geç saatlerine kadar devam etti.