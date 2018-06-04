Gebzeliler’den Dombra büyük ilgi

Gebze Belediyesi tarafından Ramazan Ayı münasebetiyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında her akşam düzenlenen Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Dombra Parçasının sahibi Aslanbek Sultanbekov oldu. Sultanbekov, Gebzelilere “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan Tek Devlet” konseri verdi. Teravih namazı sonrası meydanı dolduran Gebzelilere hairak bir müzik ziyafeti yaşatan Aslanbek Sultanbekov, “Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyorum. İlginiz için hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Aslanbek Sultanbekov Türkiye’de herkesin dilinde olan Dombra parçasını seslendirdiğinde meydanda büyük bir coşku yaşandı. Konser gecenin geç saatlerine kadar sürdü.