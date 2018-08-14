Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 09:52

Gebzeliler’in Sinema Pazarı’nda film keyfi sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından Adem Yavuz Mahallesi’nde oluşturulan Sinema Pazarı’nda Gebzeliler’in açık havada film keyfi sürüyor.

Gebzeliler’in Sinema Pazarı’nda film keyfi sürüyor

14 Ağustos 2018 09:52


Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda düzenlenen Sinema Pazarı’nda Gebzeliler açık havada film izleme keyfini sürdürüyor. Adem Yavuz Mahallesi’nde inşa edilen modern kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen Sinema Pazarı’nda açık havada film gösterimi Tatlı Bela isimli filmle başladı. Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri’ne aileleri ve komşularıyla birlikte gelen mahalle sakinleri açık havada Tatlı Bela isimli filmi izledi. Sinema Pazarı’na aileleriyle birlikte gelen çocuklara ve tüm konuklara film öncesi patlamış mısır ikramında bulunuldu.


Gebze Belediyesi Sinema Pazarı açık hava sinema gösterimleri, bu akşam saat 20.30’da gösterilecek Sirkte Curcuna isimli aksiyon filmi ile devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç