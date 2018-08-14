Gebzeliler’in Sinema Pazarı’nda film keyfi sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda düzenlenen Sinema Pazarı’nda Gebzeliler açık havada film izleme keyfini sürdürüyor. Adem Yavuz Mahallesi’nde inşa edilen modern kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen Sinema Pazarı’nda açık havada film gösterimi Tatlı Bela isimli filmle başladı. Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri’ne aileleri ve komşularıyla birlikte gelen mahalle sakinleri açık havada Tatlı Bela isimli filmi izledi. Sinema Pazarı’na aileleriyle birlikte gelen çocuklara ve tüm konuklara film öncesi patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Gebze Belediyesi Sinema Pazarı açık hava sinema gösterimleri, bu akşam saat 20.30’da gösterilecek Sirkte Curcuna isimli aksiyon filmi ile devam edecek.