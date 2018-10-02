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Gebze'nin aylık toplantısı gerçekleşti

Gebze Belediyesi olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında gerçekleşti.


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturum yoklama ve Eylül ayına ait karar özetinin oylanması ile başladı. 13 maddenin tek tek görüşülerek karara bağlandığı oturumda gündemin ikinci maddesi olan Güzeller Mahallesi 437 ada 51 parselin 635 bin 226 metrekarelik kısmındaki Gebze Belediyesi hissesine düşen 12 bin 402 metrekare alanın İstasyon alanı olarak kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bedelsiz devrine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.


Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Köşker, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumu 9 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

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