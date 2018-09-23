Gebze'nin Cuma Pazarı yeni yerine kavuştu

Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mevlana Kapalı Pazarı, Cuma Pazarı'nın taşınmasıyla hizmete başladı.

Gebze Belediyesi tarafından inşası tamamlanan ve Cuma Pazarının taşındığı Mevlana Kapalı Pazarı Gebzelilere hizmet vermeye başladı. Cuma Pazarının taşındığı Mevlana Modern Kapalı Pazarı hem pazarcı esnafı hem de Gebzeliler tarafından oldukça beğenildi.

Mevlana Modern Kapalı Pazarı'nda hem esnaf hem de alış veriş için gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünüldü. İçerisinde mescit, tuvalet, ofisler, dükkanlar, soğuk hava depoları bulunan kapalı pazarda yürüyen merdiven ve engelli vatandaşlar için asansör de bulunuyor.

Gebze Belediyesi tarafından Gebzelilerin yeni pazar yerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri saat 10:00'da başlıyor, son olarak pazar yerinden saat 17:30'a kadar devam ediyor.

Kışın soğukta, yazın ise sıcak havalarda sokakta pazar açmanın oldukça zor olduğunu ifade eden pazarcı esnafı, kapalı bir alanda temiz bir ortamda pazar açmaktan dolayı oldukça memnun oldukları ifade etti. Pazar yerinde her şeyin düşünüldüğünü ifade eden pazarcı esnafı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e pazarcı esnafına verdiği değerden ötürü teşekkür etti.