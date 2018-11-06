Gebze'nin dev projeleri açılışa hazırlanıyor

Gebze'nin dört bir yanını dev projelerle donatan ve ilçeye modern bir şehir kimliği kazandıran Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, projelerin açılışını Gebzeli hemşerileriyle birlikte yapmaya hazırlanıyor.

Başkan Köşker, yapımı tamamlanan Millet Bahçesi Macera Parkı, Mevlana Kapalı Pazar Yeri, Adem Yavuz Kapalı Pazar Yeri, Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yeri, Arapçeşme Bilim ve Sanat Kompleksi, Barış Parkı Sosyal Tesisleri, Ulus Semt Polikliniği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Tarihi Su Dolabı ve Kadıllı Köy Konağı için yakın bir zamanda açılış törenlerinin gerçekleşeceği müjdesini verdi.

Dev projelerin ve hizmetlerin gerçek sahibi olan Gebzeli hemşerilerinin daha modern bir kentte yaşabilmeleri için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Başkan Adnan Köşker, “Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin temelini, Gebzeli hemşerilerimizin talepleri ve ihtiyaçları oluşturdu. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini göz önüne aldık. Hayata geçirdiğimiz tüm eserlerimizde Gebzeli hemşerilerimizin desteği ve emeği var. Artık eserlerimiz tamamlandı. Bazıları değerli hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Şimdi sıra bu eserlerimizin açılışlarını gerçekleştirmeye geldi. Yapılan eserlerin Gebze'ye ve Gebzeli hemşerilerime hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.