Gebze’nin mahalle iftarları büyük iftarla sona erdi

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel mahalle iftarları, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen iftar yemeğiyle sona erdi. Gebzeliler Kenet Meydanı’nda kurulan sofralarda birlikte iftarını birlikte açtı. Kent meydanındaki iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi, protokol üyeleri ile birlikte önce kent meydanında kurulan masaları tek tek gezdi. Gebzeliler ile sohbet eden Başkan Köşker, vatandaşların Gebze Belediyesi’nin faaliyetleri hakkındaki düşüncelerini aldı.

Başkan Köşker iftar öncesi gerçekleştirdiği selamlama konuşmasının başında Gebzelilere iftar programlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Allah’a hamt olsun ki bir yıl sonra yine bizleri bir arada bir sofra etrafında toplanmayı nasip etti. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Bugün burada dostluk, kardeşlik soframızda büyük bir aile olarak iftarımızı açıyoruz. Bu sofraların kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Böylesine zor bir coğrafyada çok şükür bol nimetler içerisinde Ramazan ayını geçirdik. Etrafımıza baktığımızda komşu Müslüman ülkelerde bir bardak suya muhtaç olan insanların olduğunu görüyoruz. O yüzden bu sofralarımızın kıymetini çok iyi bilmek lazım. Onlar için de dua etmeyi ihmal etmeyelim. İnşallah onlarda bizler gibi böyle sofralarda iftarlarını açabilirler” dedi.

Başkan Köşker Gebzelilere seslenerek, “Gebze’miz de Türkiye gibi, gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyor. Gebze artık insanların yaşamak zorunda olduğu bir kent olmaktan çıktı. Gebze’de yaşamak bir ayrıcalık oldu. İnsanlar artık Gebze’de yaşamaktan keyif alıyor. Siz değerli, güzel Gebzeliler sayesinde kentimiz her geçen gün daha da güzelleşecek inşallah. Ben bir kez daha iftar programlarımıza gösterdiğiniz ilgiden ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah’tan huzur içinde sevdiklerinizle birlikte bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramın birinci günü saat 11:30 ‘da yine bu meydanda gerçekleşecek olan kent bayramlaşmasında buluşmak dileğiyle, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.