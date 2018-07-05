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05 Temmuz 2018 15:52

Gebze’nin yaz okullarında eğitimler başladı

Gebze Belediyesi tarafından açılan yaz okullarında eğitimler farklı branşlarda başladı.

Gebze’nin yaz okullarında eğitimler başladı

05 Temmuz 2018 15:52


Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz okullarında eğitimlere başlandı. 30 farklı branşta yaklaşık 10 bin Gebzeli çocuğun eğitim alacağı yaz okulları bu yıl da en eğlenceli okul olmaya aday. 30 farklı eğitim noktasında, 100 alanında uzman eğitmenin eşliğinde eğitimlerin verileceği yaz okullarında çocuklar, futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim, animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, güreş, karate, atletizm, okçuluk, badminton, bisiklet, zumba anne- çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama, resim, izcilik, buz pateni, tenis, hemsbll ve bocce branşlarında eğitim görmeye başladı.


Yaz tatillerini Yaz Okullarında dolu dolu geçirecek olan minikler kendilerine imkan sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.




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