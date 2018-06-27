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27 Haziran 2018 15:25

Gebze’nin yeni modern pazarında çalışmalar tamamlanıyor

Gebze Belediyesi tarafından yapılan Mevlana Kapalı Pazar Yeri’nin çalışmaları tamamlandı.

Gebze’nin yeni modern pazarında çalışmalar tamamlanıyor

27 Haziran 2018 15:25


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yapımı tamamlanan Mevlana Kapalı Pazar Yerinde değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Belediye Başkan yardımcıları Nilay Ayran, Sadık Albayrak, Engin Güzel ve ilgili birim müdürleri katıldı. Mevlana Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen toplantıda Mevlana Kapalı Pazar Yerinde Gebzelilere hizmet verecek olan müdürlükler ve birimler değerlendirildi.


Toplantı öncesi yapımı tamamlanan pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Köşker, “Gebze’mize çok güzel bir kapalı pazar daha kazandırdık. Sadece pazar yeri olarak hizmet veren alanlar olmayacak. İçerisinde dükkanlar, kafe ve restoranlar yer alacak. 24 saat yaşayan bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yine bu kapalı pazar yerimizde belediyemizin bazı müdürlükleri vatandaşa burada hizmet verecek. GESMEK kurslarımız yine bu alanların içerisinde olacak. Her yönüyle bölgenin ve Gebze’nin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan bir proje oldu” dedi.


28 bin 311 metrekare alan üzerine inşa edilen dev projenin inşa çalışmaları tamamlandı. İnce işçilik ve elektrik altyapı çalışmalarının sürdüğü modern kapalı pazar yeri çok yakın bir tarihte Gebzelilere hizmet vermeye başlayacak. Cuma Pazarı’nın taşınacağı ve Gebze’nin büyük bir sorundan kurtaracak olan projede artık çalışmalar son aşamaya geldi.




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