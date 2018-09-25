Gebze'ye 7 katlı otopark yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Kızılay Caddesi'nde yapacağı 7 katlı otoparkla ilçe merkezinde parklanmayı sorun olmaktan çıkaracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze çarşısında otopark problemini ortadan kaldırmak için önemli bir adım atıyor. Çarşı içerisinde bulunan Kızılay Caddesi üzerinde 7 katlı bir otopark yapımı için ihale gerçekleştirdi. Toplam inşaat alanının 14 bin 890 metrekare olacak olan otopark için iki firma teklif verdi. İhaleye katılan firmalar tarafından verilen en yüksek teklif 11 milyon 888 bin TL, n düşük teklif ise 9 milyon 695 bin TL olarak kaydedildi.

3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek otoparkın her katına 80 araç park edebilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

7 gün 24 saat kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.