Gebze’ye modern yaya köprüsü geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım için hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Karşıdan karşıya geçişlerde vatandaşların güvenliğini sağlamak için de gerekli noktalara yaya köprüleri inşa ediyor. Bu kapsamda Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde bir yaya köprüsü daha yapılıyor. Çelik malzeme kullanılarak oluşturulacak olan yaya köprüsünün asansör ve ayak temel çalışmaları devam ediyor. Projede çelik kısımlar da atölye ortamında imal ediliyor.

Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü’ne benzer özellikler gösterecek olan yaya köprüsü Gebze’nin kuzey ile güney yaya trafiğinin akışını sağlayacak. D-100 üzerine yapılan köprü önemli bir geçiş hattı olacak. Fatih Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar köprü sayesinde kolayca karşıdan karşıya geçebilecekler.

87 metre uzunluğa sahip olacak olan yaya köprüsü 4 metre genişliğinde yapılacak. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör yer alacak. Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü bulunacak. Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanılacak. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk şeklinde düzenlenecek.