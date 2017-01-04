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04 Ocak 2017 00:08

Gece kulübü saldırganı Kocaeli’de ihbarı polisi alarma geçirdi

Gece kulübü saldırganı Kocaeli’de ihbarı polisi alarma geçirdi

04 Ocak 2017 00:08

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında İstanbul’daki gece kulübüne saldıran teröristin görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.
İzmit’te vatandaşlar tarafından yapılan İstanbul’daki gece kulübü saldırganının İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne doğru gittiği ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk etapta otogar ve çevresine sevk edilen sivil polislerce, ihbarda belirtilen eşkale uygun şahsın bulunması için arama yapıldı. Yaklaşık 1 saate yakın otogar ve çevresinde ve bazı otobüslerde arama yapan polis ekipleri, herhangi bir şahsa rastlamayınca ekipler normale döndü.



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