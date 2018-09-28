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Gedikli'ye konak geliyor

İzmit Belediyesi’nin mahalle ve köylerdeki konak seferberliği Gedikli Köyü ile devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin mahalle ve köylerdeki konak seferberliği Gedikli Köyü ile devam ediyor.


İzmit Belediyesi konak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gedikli Köyü'nde bir süre önce ihale edilen konağın inşaat çalışmalarına başlandı. 210 gün içinde tamamlanması planlanan konak 228 metrekare alana sahip olacak. İki katlı olarak planlanan konakta köy odası, muhtar odası, etüt odası, çok amaçlı salon yer alacak. Temel betonu dökülen ve su basman perdelerinin demir donatıları devam eden konak inşaatı Gedikli halkı sevinçle karşıladı.

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