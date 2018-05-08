Geleceğin kariyer fırsatları GTÜ’de konuşuldu

IEEE Gebze Teknik Üniversitesi(GTU) öğrenci kulübü tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Bilim ve Teknoloji günleri sona erdi. GTÜ’ nün en köklü etkinliği olma unvanını taşıyan “Bilim ve Teknoloji Günleri” 2-3 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin teknoloji üssü olan Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen ilk kariyer etkinliği olma şansını da yakaladı. Toplamda 9 oturumdan oluşan etkinlik öncü kuruluşların C level yöneticilerinin keyifli anlatımları ile gerçekleşti. İki gün boyunca devam eden panellere tekstilden elektroniğe birçok alanda hizmet veren şirketlerin temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Türkiye savunma sanayinin genel durumundan bahsedildi. Milliliğin ve milli üretimlerin ihracatının önemi konuşuldu. Eğitim alanındaki genel eksiklikler ve sanayisinin ham madde açığı, ham maddenin işlenememesinden söz edildi. Etkinliğin devamın da Blockchain, Fintech ve Big Data konuları ile gelişmeye çok açık olan yanları ele alındı. Dijital dönüşüm ve yapay zekalı sistemlerin nasıl kullandığı anlatıldı.

IEEE GTU öğrenci topluluğu tarafından hazırlanan 5. Bilim ve Teknoloji Günleri’nde öğrencilere hitap eden GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik 500 sene önce önemli siyasal, ekonomik ve bilimsel bir merkez konumunda olan Türkiye’nin potansiyelini yeniden harekete geçirmek durumunda olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin sanayi devrinin ilk üç aşamasında gelişmeleri geriden takip ettiğini belerten Özçelik, “Şu sıralar 4. sanayi devriminin eşiğindeyiz. Bilginin yeni bir nitelik taşıdığı, robot teknolojileri, yazılım, 3 boyutlu yazıcılar ve yapay zekanın kullanıldığı, nesnelerin bir biri ile iletişim halinde olduğu bir dönem. Bu yeni bilgi felsefesini yakalayan ülkeler, önümüzdeki dönemde dünyaya yön verecekler. Bilgi ve teknoloji alanında yeniden öncülük yapma şansımızın fırsat olarak önümüze geldiği bir süreçten geçiyoruz. Üniversite olarak gecikmeden sanayi 4.0’ın ana unsurlarını ülkemize uyarlamak ve uygulama sorumluluğumuz var. Bu bilinçle çağın gerekliliğini yansıtan çalışma alanlarımızla ülkemizi ve bilim insanlarımızı sanayi 4.0’a hazırlıyoruz. Bu bağlamda Bilim ve Teknoloji Günleri’nde bilgi ve bilişim teknolojileri alanında hizmet veren ülkemizin ve dünyanın önde kuruluşlarının yöneticilerinin iki gün boyunca bizlerle birlikte bilgi ve tecrübelerini paylaşacak olması çok önemli. Sosyal yaşamı destekleyen bir üniversite olarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine bu tür etkinlikleri destekleyerek katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.