Geleneksel ilçe bayramlaşması Kartepe’de gerçekleşti

Bayramlaşma programına AK Parti Milletvekili Sami Çakır, İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Ergin Sarıçiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Kutamiş, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kandaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, Kartepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Türker, İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Geleneksel Ramazan Bayramı programının açılışında İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın, Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı’nın önemine değindi. Aydın’dan sonra kürsüye gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bolluk ve bereket bayramı olan Ramazan Bayramını en içten duygularıyla tebrik ederim. Ramazanı ramazan tadında, bayramı bayram tadında yaşamaya gayret gösterirken, bizlere bunu sağlayan aziz millete bunu yaşatmamak için de mücadele eden bütün terör gruplarını bir araya getiren bir gurup vardır” dedi.

Bizler mücadelemizi yurt içerisinde ve yurt dışında sürdürmekteyiz diyen Üzülmez, “Gerek cephelerde, masalarda, lobilerde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yaşamaya devam edeceğiz. Bizleri bir arada tutan budur. Atalarımızın bizlere emaneti olan güzel vatanı korumak ve yaşamam maalesef çok kolay olmuyor. Hep bir mücadele hep bir savaş içerisinde olmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Haçlı zihniyetinin atalarımızı Anadolu’ya gelişinden bu yana hep mücadele etmişlerdir diyen Belediye Başkanı Üzülmez “Bu zihniyet 15 Temmuz’a kadar gerçek yüzünü göstermeden dost gibi görünüp isimleri adları ne olursa olsun, terör gruplarıyla birlikte ülkemizde mücadele ediyorlardı. 2023 hedeflerine hızla giden Türkiye’de ise farklı şekilde müdahalede bulunmak istiyorlardı” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da işgal girişimine kalkıştılar diyen Üzülmez, “Bu millet özgürlüğü için ölüme meydan okudu. 259 şehidimiz oldu. Bugün şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde bayramları yaşıyoruz. Bu mücadeleyi yapamayan Müslüman ülkelerinde bayramlar yaşanmıyor. Bizim ensar ruhumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile orada ki dindaşlarımıza sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu milletin mensubu bulunmanın gururunu yaşıyoruz diyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu inanç olduğu sürece kıyamete kadar var olacağız. Her zaman mücadelenin içerisinde yer alacağız. 2023 hedeflerine ulaşmak için Cumhurbaşkanımız mücadele ederken, birlik ve beraberlik olarak ekonomik anlamda büyüyen bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kartepemizi gerçek ilçe kimliğine kavuşturmak için mücadelemizi, hizmetlerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz diyen Üzülmez, "Ramazan ayında her akşam iftar sofralarında, teravilerde ve sahurlarda sizlerle birlikte olduk. Ramazanın ruhuna uygun paylaşmayı yaşadık. Elbette farklılıklarımız olabilir. Ama bunları biz kendi içimizde zenginliğimizdir. Farklılıklarımız bizlerin zenginliğimizdir. Ramazan Bayramını huzurla geçirmek için gereken bütün önlemleri aldık” diye konuştu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ardından İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş “Geçen sene 9 gün bayram kutladık. Biz bayramı kutlarken fitne, fesat peşinde olanlar darbe planı içerisindeydiler. Mahkeme kayıtlarında bu durum ortaya çıkmaktadır. Bayramları kendilerini denetlemek için bir vesile olarak görmüşler. Emperyalist güçler her zaman Türkiye üzerine bir oyun içerisinde olacaklardır. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde uyanık olmak gerekiyor. Gelecek nesilleri eğitirken bunu hatırlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Durmuş’un ardından kürsüye gelen AK Parti Milletvekili Sami Çakır, “Bir sonraki Ramazan için bugün bayram yapıyoruz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda yaşadığımız olaylar. Üzerimizde dönen dolaplar, oyunlar, kurulan kumpaslar işte bu birlik ve beraberliği sağlar ise bozulacaktır. İçimize girecek hiçbir fitne başarılı olamaz. Bu birlik ve beraberliğimizi sağlamak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Bu bayramı nasıl yaptığımızı sadece 15 Temmuz’u hatırlatarak geçiştiremeyiz diyen Milletvekili Çakır, “40 yıldır onbinlerce insanımızı feda ettiğimiz şehit verdiğimiz terörün, hem maddi, manevi bağdireleri görmemezlikten gelemeyiz. Sadece ekonomik olarak bakarsak 1.5 Trilyon dolarlık kaybımız vardır. Maddi ölçü getirmiyoruz. Onbinlerce insanımızın kaybının bedelini hesaplayamayız. Şehit ve gazilerimize borcumuz vardır" dedi.