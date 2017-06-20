Geleneksel okçular Gazi Süleyman Paşa Kupasında buluştu

Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin oğlu, İzmit’in fethinde bulunan, Kocaeli’nin ilk Valisi aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Okçuluk Talimgahında gerçekleşen Gazi Süleyman Paşa Anma Kupasına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün yanı sıra Öncüspor Kulübü, Kartepe İzcilik Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü katıldı.

75 sporcunun ok gezlediği müsabakalarda, Büyükşehir Kağıtsporlu Geleneksel okçulardan oluşan gösteri takımı, Hz. Muahmmed’in Okçuların piri Sa’d bin Ebu Vakkas ile gerçekleştirdiği diyaloğu canlandırdılar. Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Geleneksel Okçular müsabakalarda, altı birincilik, beş ikincilik ve üç üçüncülük elde etti. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Anma Kupası’nın önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı yapılması planlanıyor.