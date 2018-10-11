Geleneksel Türk süsleme sanatları gelecek nesillere aktarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde hat, tezhip, minyatür, katı ve ebru gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını öğretiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde, öğrenciler hat, tezhip, minyatür, katı ve ebru gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını öğreniyor. 17-55 yaş arasındaki 75 öğrenci alanında uzman eğitmenlerden ders alarak Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alıyor. Seka Kültür Alanında hizmet veren Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi, geleneksel sanatlarımızın öğretilerek nesilden nesile yaşaması için hizmet veriyor. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Türk Süsleme Sanatları merkezde öğretiliyor, öğrenciler tarafından yapılan sanat eserleri gerek Kocaeli'de gerekse il dışında çeşitli sergilerde sergileniyor.

Merkezde 2004 yılından bu yana ebru eğitmenliği yapan Gülseher Kahraman, bu yıl 30 ebru öğrencisi bulunduğunu belirterek, 3 yıl süren bir eğitim sonrası kursiyerlerin sertifika alarak mezun olduklarını ifade etti. Bir merakla ebru yapmaya başlayan kursiyerlerin ebru yaparak huzur bulduklarını belirten Kahraman, geçmişte Mevlevi tekkelerinde ebrunun uzun süreli ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığının altını çizerek günümüzde de bu mahiyette insanların terapi amaçlı ebru yaptığını belirtti.

2004 yılından bu yana eğitim verilen Merkezde eğitim alarak mezun olan öğrencilerin, birçok kurumda ebru eğitmeni olarak görev yaptığından söz eden Gülseher Kahraman, bazı mezunların da yurt dışında eğitmen olarak ebru sanatını insanlara öğrettiğini ifade belirtti. Ebru konusunda ülkemizdeki sayılı merkezlerden birisinin Kocaeli'de olduğunu söyleyen Kahraman, ebru yapmanın bir hobinin ötesinde çok geniş kapsamlı bir uğraş olduğunun altını çizdi. Konservatuvardan 3 yıllık eğitim sonrası alınacak sertifika ile eğitmen olarak birçok kurumda görev yapan öğrencilerinin olduğunu belirten Kahraman, öğrencilerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki başarılarından gurur duyduğunu ifade etti.