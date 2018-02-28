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28 Şubat 2018 12:59

Geleneksel Türk süsleme sanatları Kocaeli’de yaşatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde, hat, teship, minyatür, ebru, kat’ı gibi geleneksel sanatlar öğretiliyor.

Geleneksel Türk süsleme sanatları Kocaeli’de yaşatılıyor

28 Şubat 2018 12:59


Koaceli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde, öğrenciler hat, tezhip, minyatür, kat’ı ve ebru gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını öğreniyor. 17-55 yaş arasındaki 65 öğrenci alanında uzman eğitmenlerden geleneksel Türk süsleme sanatlarını eğitimi alıyor. 3 yıl süren eğitimleri süresinde süsleme sanatları yapımını öğrenen öğrenciler eserler vererek geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.


Seka Kültür Alanında bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler, her yıl Ağustos ayında yapılan konservatuvar yetenek sınavıyla seçiliyor. Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına ilgisi olan Kocaelililer, yetenek sınavına girerek sınavı kazanmaları durumunda eğitim almaya hak kazanıyor. 3 yıl süresince eğitim alan öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları eserleri yılsonu sergisinde sergileme fırsatı da buluyor.


16. yüzyıldan buyana yapılan tezhip sanatı hakkında bilgiler aktaran eğitmen Abdullah Aydemir, bir usta yetiştirmek için 3 yıl süren eğitimlerin verildiğini, eğitimlerde desen, tasarım ve motifler gibi konuların işlendiğini belirtti. Bir diğer kursiyer olan emekli Vildan Arıöz ise haftanın iki günü eğitim aldığını, ebru yaparak çok mutlu olduğunu ifade eti.




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