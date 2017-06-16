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16 Haziran 2017 14:43

Gelinini vuran kayınpeder adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda ayrılmak üzere olduğu eşi ve kayınpederi tarafından silahla vurulan şahsın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Gelinini vuran kayınpeder adliyeye sevk edildi

16 Haziran 2017 14:43


İzmit Yenidoğan Mahallesi Gece Sefası Sokak üzerinde meydana gelen olayda babası ile birlikte yaşayan R.K (34) edinilen bilgi ve iddialara göre bir süredir ayrı yaşadığı eşi A. K ile eşinde olan çocuklarını kendisine getirmesini söyleyerek telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından A.K, yanına babası M.K’yı da alarak iki çocuğunu eski eşinin oturduğu Gece Sefası Sokak adresindeki eve götürdü. İddiaya göre burada R.K ile eski eşi A.K yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kayınpeder M.K, rast gele ateş etmeye başladı. Bu esnada R.K, kayınpederinin silahından çıkan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.



Adliyeye sevk edildi.


Göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan R.K kanlar içinde kalırken eşi ve kayınpederi olay yerinden bir araç ile kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay akşamı A.K ve babası M.K, gece geç saatlerde Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.




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