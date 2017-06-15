Gelinini vuran kayınpeder teslim oldu

İki çocuk annesi kadının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gece Sefası sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Remziye K., ayrı yaşadığı eşi Alaattin K.’dan, yanında olan çocuklarını getirmesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çocuklarını alan Alaattin K., Remziye K.’nın oturduğu sokağa geldi. Burada yine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kayınpeder Mehdi K. yanında getirdiği silah ise gelinine ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Remziye K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 34 yaşındaki kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası bir araç ile kaçan baba ve oğlu ise, gece saatlerinde karakola giderek teslim oldu.

Baba ve oğlunun Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadeleri sürüyor.