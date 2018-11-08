Gemiden sızdığı iddia edilen yakıt Kocaeli Körfez'ini kirletti

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Körfezi'nde bir gemiden sızdığı iddia edilen yakıt Darıca sahilinde kirliliğe neden oldu. Fuel oil ve sintine atıkları ekipler tarafından büyük oranda temizlendi.

Kocaeli Körfezi'nde Darıca kıyılarında 3 gün önce deniz üzerinde yakıt kalıntıları gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek alanda temizleme çalışması başlattı. İZAYDAŞ ekiplerinin de destek verdiği temizleme çalışmalarında fuel oil ve sintine atığı olduğunu tahmin edilen atıklar büyük oranda temizlendi. Deniz yüzeyine sıvı emici ve yayılmayı engelleyici bariyerler çekilerek sürdürülen çalışmalarda denizden numuneler alınarak atığın hangi gemiden sızdığının tespiti için laboratuvara gönderildi.