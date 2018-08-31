Genç girişimci kendi işinin sahibi oldu

İzmit Belediyesinin gençler için açmış olduğu Genç Girişimciler Merkezi mezun vermeye devam ediyor. Genç Girişimciler Merkezinde eğitimlerini tamamlayan ve bu süreçte genç girişimci desteği gören Hafzullah Yıldırım, artık kendi ofisinde hizmet verecek. Genç Girişimciler Merkezi Bünyesinde bir yıl süre ile faaliyet gösteren Hafzullah Yıldırım, Önce ön Kuluçka dönemini tamamladı daha sonra firmasını kuran Yıldırım, yazılım ve danışmanlık hizmetleri dalında hizmet verecek bir iş yeri açtı.

Genç Girişimciler Merkezinde bulunduğu süre zarfında ofis, sekretarya, mentörlük, eğitim faaliyetleri ve hibe destek programları eğitimlerinden yararlanan Yıldırım, Körfez Mahallesi 15 Temmuz Milli irade Meydanı yakınında ofisini açtı

Şirket bünyesinde 2 genci de istihdam eden Yıldırım, sunulan hizmetler dolayısıyla İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ve projede kendisine destek veren belediye yetkililerine teşekkür etti.