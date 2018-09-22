Genç öğretmen doğum gününde hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen minibüs kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Tufan Baydan'ın doğum gününde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, Olay saat 03.00 sıralarında TEM otoyolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri ve kentteki çeşitli okullardan öğrenciler, İstanbul'daki geziye katılmak üzere yola çıktı. TEM Şirinyalı mevkisine ilerleyen araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Yan yatarak sürüklenen araç bariyerlere saplanarak durabildi. Kaza sonrasında minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Tufan Baydan (27) ve Enes Solak (13) olay yerinde hayatını kaybetti.

Öğretmenin doğum günüydü

Olayın yaşanmasının ardından hayatını kaybeden genç öğretmenin doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Doğum gününde onunla beraber olamayan yakınları, sosyal medya üzerinden Tufan öğretmenin fotoğrafını paylaşarak onu andı. Bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda, Baydan'ın doğum gününde hayatını kaybettiği ve öğrencisinin bu durumdan haberi olmadığı belirtildi. Gönderide, "O kadar üzgünüm ki. Üstelik bugün senin doğum günün. Çok erken be Tufan'cığım. Ailen ne halde şimdi düşünemiyorum. Oğluma da söyleyemedim ve nasıl söylerim bilemiyorum. Bilse de senin için koşarak giderdi. Bana geçen sene son hafta bile seninle ders yapmak için ısrar etmişti ve okula götürmüştüm mecburen. Sözler bitti. Dünya bitti. Hayat durdu adeta. Allah ailene sabırlar versin. Seni çok seviyorduk be Tufanım. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verildi.