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07 Temmuz 2017 15:22

Gençler proje sahibi olacak

IHAAW152204-YRL/07-07-2017 - Gençler proje sahibi olacak (Fotoğraflı) SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye’de eğitimler devam ediyor.

Gençler proje sahibi olacak

07 Temmuz 2017 15:22

Fikir ve Proje Geliştirme Atölyesi adı altında gerçekleştirilen eğitimlerin ilk haftasında Girişimcilik ve Şirketleşme Birim Koordinatörü Aykut Ulgar, genç arkadaşlarla bir araya geldi. Ulgar, “Eğitim çerçevesinde ilk hafta fikir üretme, problem çözme ve proje fikrinin belirlenmesi konularına değindik. Aynı zamanda uygulamalı eğitim gerçekleştirerek liseli gençlerin eğitime aktif katılımını sağladık” şeklinde konuştu. Genç Atölye çatısı altında 6 hafta boyunca sürecek olan eğitimin sonunda her katılımcı gencin proje sahibi olacağını belirten Ulgar “6 haftalık eğitimin sonucunda katılımcı gençler proje sahibi olacak. Uygulamalı proje yazma eğitim ve etkili sunum teknikleri dersleri ile katılımcı gençlerin fikir ve proje konularını ifade etmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. (İÇ) 07.07.2017 15:24:26 TSI NNNN




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