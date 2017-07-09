Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 13:19

Gençler yaz günlerini ‘Diriliş Kampında’ geçiriyor

Sıcak yaz günlerini Diriliş Kampında eğlenerek ve öğrenerek geçiriyorlar.

Gençler yaz günlerini ‘Diriliş Kampında’ geçiriyor

09 Temmuz 2017 13:19


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağıl olan Aytepe Diriliş Kampı, sıcak yaz günlerinde gençlerin ikinci adresi oldu. Günlerini doğa içinde ve eğlenerek geçiren gençler, birlikte kitap okumanın ve öğrenmenin keyfini yaşıyor. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun gençlere en güzel armağanlarından olan Diriliş Kampı, yaz aylarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Okulların tatil olmasıyla Diriliş Kampı’na koşan gençler burada birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Kentin doğa içindeki en güzel mekanlarından biri olan Diriliş Kampı’nda toplanan gençler güne kahvaltı ile başlıyor. Ardından kamp sorumlularının eşliğinde hep birlikte 2 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıkılıyor.


Gençler kampta ayrıca düzenlenen kitap okuma saatlerinde bir araya geliyor. Ellerine kitaplarını alan öğrenciler, birlikte kitap okumanın keyfini yaşarken, daha sonra okudukları kitapları birbirleriyle değerlendiriyor. Diriliş Kampı içinde yer alan okçuluk ve paintball alanları ilgi gören mekanlar arasında yer alıyor. Ata sporu matrak ve okçuluk faaliyetlerine katılan öğrenciler, Paintballun yanı sıra futbol ve badminton oynayarak vakitlerini en iyi şekilde geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi kampta öğrencileri bungolow evlerde misafir ediyor. Öğrenciler burada kendileri için çıkan en güzel yemekleri de kampın yemekhanesinde hep birlikte yiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!