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23 Aralık 2017 13:03

Gençlerin tercihi Kartepe Gençlik Kampı

Kartepe Belediyesi’nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı gençleri ağırlamaya devam ediyor.

Gençlerin tercihi Kartepe Gençlik Kampı

23 Aralık 2017 13:03


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, gençlere yönelik yatırım kapsamında Ketenciler Mahallesi’nde hayata geçirdiği ‘Ketenciler Gençlik Kampı’ gençlerden büyük ilgi görüyor. Gençlerin serbest zamanlarında sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebildiği Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı da sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurarak Talepte bulunarak, Kartepe’de doğal yaşamı deneyimlemek isteyen gençler kamptan ücretsiz faydalanıyor.


Ketenciler Gençlik Kampı, bu hafta sonu İstanbul Üsküdar Özel İrfan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı. Üç gün boyunca doğa içinde kamp yapan öğrenciler, doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivite gerçekleştirdi. Kamp sonunda kısa bir ilçe turu da yapan kafile, Kartepe’nin eşsiz güzelliği karşısında duydukları hayranlığı belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ve Kartepe Belediyesi’ne teşekkür etti.




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