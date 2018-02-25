Haftanın bir günü farklı daire başkanlıklarının çalışanlarıyla bir araya gelen Genel Sekreter İlhan Bayram, son toplantısını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı’nda yaptı. Genel Sekreter Bayram’ın yanı sıra toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy, Şube Müdürleri ve çalışanlar katıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın önemine değinen Bayram, “Siz bu belediyenin beyin takımısınız. Yaptığınız işi çok önemseyin. Bizim görev yapma sorumluluğumuz var. Vatandaşa karşı görevimiz bu. O yüzden yaptığımız işi severek yapmamız gerekiyor. Çünkü vatandaşa bu yüzümüzü göstereceğiz. Her zaman vatandaşa karşı bu makamdan gülen yüzümüzü göstermeliyiz. Sadece güler yüzle de olmaz, verdiğimiz her hizmeti belli bir kalite standardında yapmamız gerekiyor. Çok şükür ki biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yetişmiş insan gücüne sahibiz. Birçok proje burada yapılarak, Türkiye’nin birçok Belediyesi’nde uygulandı. Kocaeli Belediyecilikte marka bir şehirdir” dedi.

Ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Bayram, “Herkes işini ne kadar iyi yaparsa, o zaman başarılı bir ekip çalışması olur. Ancak bir kişi işini aksatırsa o zaman o çarkta bir sorun olur. O yüzden sizden istediğim işinizi düzgün ve kaliteli yapmanız. Biz iyi bir ekibiz. İştiraklerdeki çalışanlarımızla birlikte çalışan sayımız dokuz bin civarında. Bu Anadolu’da bir ilçe nüfusu kadar çalışanımız olduğunu gösteriyor. Çok sayıda çalışan, çok iş yapacak diye bir kuralda yok. O yüzden işimizi iyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak israfına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bayram, “Kamu kayaklarında tasarruf için illa tasarruf genelgesi çıkarmaya gerek yok. Tasarrufu her zamana yapacağız. Araç konusunda, çalıma konusunda kağıt israfı konusunda malzeme kullanımında, kamu kaynaklarının en verimli kullanmaya dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı.