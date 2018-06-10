Genel Sekreter Bayram, genç şampiyonları ağırladı

Kocaeli’yi, Muğla’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası finallerinde temsil eden Kocaeli Basket U15 A erkek takımı, finalde Ankara TED Koleji’ni 81-74 yenerek şampiyon olmuştu. Takımın teknik kadrosunu ve oyuncularını makamında kabul eden Bayram, takımın çok önemli bir başarı elde ettiğini belirterek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Takım oyuncularıyla sohbet eden Bayram, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Bayram, “Genç basket takımımızın elde ettiği başarıdan dolayı gençlerle gurur duyuyoruz. Gençler takım olarak mücadele edip başarı kazanıyorlar, bizler de onlara elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Basket U15 takımının teknik sorumlusu Tolga Kaan Bahadır, İlhan Bayram’a takımın formasını hediye etti. Bahadır, desteklerini esirgemedikleri için Genel Sekreter Bayram’a teşekkür etti.