Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, eski valilik alanında, yapımı ilk defa gerçekleştirilen yarı otomatik kapalı otopark ve kent meydanında incelemelerde bulundu. 6 bin 600 metre kapalı alana yapılan otopark için 17 metre derinliğe inilen çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi alan Bayram, “Kent meydanı ve otoparkımızı vatandaşımıza rahatsızlık vermeden planladığımız sürede tamamlayacağız. Vizyon projemizin hayata geçirilmesiyle şehrimize çok önemli bir projeye kavuşuyor olacak” dedi.

Diyafram duvarı olarak isimlendirilen çalışmaları için özel iş makinalarının çalıştığı inşaat alanında, otopark ve kent meydanı tamamlandığında şehre büyük kolaylıklar katacağını da ifade eden Genel Sekreter İlhan Bayram, “İzmit’in eski ve dar bir şehir olması nedeniyle araçların parkı konusunda sık sık sorunlar yaşıyoruz. Bu projeyle birlikte 357 araçlık otoparkımız bir nebze olsun bölge halkının otopark sorununu çözmüş olacak. Kapalı otoparktan vatandaşlarımızın çıkışını da asansörle sağlayarak rahat bir hizmet sunacağız” şeklinde konuştu.

Kış ayı gelmeden hafriyat çalışmalarının bitirilmesinin planlandığı projede, meydan kaplamalarının granit ve bazalt doğal taşların kullanacağını da söyleyen Bayram, “Katlı otoparkın yanında yer alan tramvay durağı ile çok modern bir ulaşım modelini uygulayacağız. Proje tamamlandığında İzmit yeni bir görünüme kavuşacak. Işıklı kuru havuzla birlikte zemin ve çevre aydınlatmasıyla kent meydanımız görsel olarak da halkımızın rağbet edeceği bir alan olacak” ifadelerini sarf etti.