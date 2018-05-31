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31 Mayıs 2018 11:41

Genel Sekreter Bayram, İzmit’te çalışmaları inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Turan Güneş Caddesi’de devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi.

Genel Sekreter Bayram, İzmit’te çalışmaları inceledi

31 Mayıs 2018 11:41


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıpranan yolları ve kaldırımları elden geçirerek ulaşıma uygun hale getiriyor. İzmit Turan Güneş Caddesi’nde yol asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da hazır bulunduğu incelemelerde Genel Sekreter Bayram, 4 bin 500 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre genişliğinde yol asfaltlaması yapılacak olan caddede çalışmaların yüzde 70 inin tamamlandığını belirtti.


Turan Güneş Caddesinde başlatılan asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarında toplamda 14 bin ton sıcak asfalt kullanılacağını belirten Genel Sekreter Bayram, “4 bin 500 metre olan yol için binder serim çalışmalarında sonra gelindi. Asfaltın son aşaması olan aşınma tabakası birkaç gün içerisinde başlayacak. Asfaltlama ve yol kaldırım çalışmaları trafiği aksatmamak adına 4 etap halinde gerçekleştiriliyor. Otoban Köprüsü ile Adnan Menderes Caddesi girişine kadar olan bölgede binder asfaltlama, kaldırım yapımı ve aydınlatma direklerinin dikilmesi çalışmaları tamamladı. 4. etapta Adnan Menderes Caddesi ile Santral kavşağı arasındaki çalışmalar ise araç ve yaya trafiğini aksatmadan devam ediyor” dedi.




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