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24 Şubat 2018 10:22

Genel Sekreter Bayram, Kağıtsporlu sporcular ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kağıtspor Kulübü’nün SEKASEM’deki Sporcu Fabrikası’nı ziyaret ederek, sporcuları ödüllendirdi.

Genel Sekreter Bayram, Kağıtsporlu sporcular ile bir araya geldi

24 Şubat 2018 10:22


Ulusal ve uluslararası arenada bi çok başarıya imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, üst düzey başarıların yanı sıra alt yapıda da başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da, Merkezi SEKASEM’de olmak üzere 72 salonda yaklaşık 5 bin sporcu ve 100 antrenörle faaliyetlerini sürdüren mavi beyazlı sporcuları ziyaret etti. Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Ali Yeşildal, Kulüp Genel Sekreteri Bekir Köksal, Kulüp yöneticileri kulüp koordinatörleri, antrenörler, sporcular ve veliler yer aldı.


Gerçekleşen ziyarette 40 bin lisanslı sporcusu bulunan mavi beyazlıların ulusal ve uluslar arası arenada başarı elde eden sporcuları Genel Sekreter İlhan Bayram tarafından ödüllendirildi. Bayram ve kulüp yöneticilerinin takdim ettiği ödüllerin hemen ardından, sporcularla birlikte başarı pastası kesildi.


Ziyarette konuşan Genel Sekreter İlhan Bayram, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun verdiği talimatlar doğrultusunda sporu tabana yaymak için çalışıyoruz. Sporun tabana yayılmasının en güzel örneklerinden biride Kağıtspor kulübümüz’dür. Mazisi başarılarla dolu olan ve bu başarı ivmesini koruyan, sporcularımızı antrenörlerimizi ben bir kez daha tebrik ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için ailelerimizi spora özendirtmeye mecburuz. Bu nedenle sportif projelere her zaman destek veriyoruz“ dedi.




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