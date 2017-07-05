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05 Temmuz 2017 14:56

Genel Sekreter Bayram ulaşım projelerini inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram sahaya inerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genel Sekreter Bayram ulaşım projelerini inceledi

05 Temmuz 2017 14:56


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, ulaşım ile alakalı yapılan hizmetlerin son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen sunumda, Kocaeli’ye kazandırılması planlanan projeler görüşüldü.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Daire Başkanlıklarını dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi ediniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri yerinde inceleyen Genel Sekreter Bayram, yapılan ulaşım projelerinin sunumda çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen sunumda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.




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