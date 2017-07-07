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07 Temmuz 2017 13:02

Genel Sekreter Bayram, Vali Aksoy’u ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Genel Sekreter Bayram, Vali Aksoy’u ziyaret etti

07 Temmuz 2017 13:02


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Kocaeli’de yeni göreve başlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Bayram’a ziyarette Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Doğan Erol ve Mustafa Altay da eşlik etti.


Kocaeli Valisi Aksoy’un Kocaeli’de hizmet kalitesini artırarak, önemli işlere imza atacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Vali Hüseyin Aksoy da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan İlhan Bayram’ı tebrik ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.




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