Genel Sekreter Bayram yapımı devam eden Gençlik Merkezi’ni inceledi

Genel Sekreter İlhan Bayram’a Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da eşlik etti.

Gençlik Merkezi’nin Gebze bölgesinde çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, projeler üzerinde değerlendirmeler de yaptı. Gençlerin rahat ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim hayatlarına katkı sunmak istediklerini söyleyen Bayram, “Bu proje öğrencilerimizin gereksinim duyacakları tüm öngörüleri düşünülmüş bir çalışma olacak. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz Gençlik Merkezimiz, öğrencilerimize yakışan güzellikte ve donanımda olacak. İlçe belediyelerimizle birlikte tüm Kocaeli’de önemsediğimiz gençlik hizmetlerinin geldiği noktayı daha yukarılara çekeceğiz. Bu konuda çok net bir hedefimiz var. Kentimizde ulaşamadığımız, dokunamadığımı bir tane genç kalmamasıdır. Özellikle bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz” dedi.

Gebze Gençlik Merkezi yaklaşık 12 bin metrekare alana yapılacağını ifade eden Bayram, Fen Laboratuvarı’nın yanı sıra katlarda yer alan dersliklerden spor salonlarına, Akademi Lise olarak kullanılacak diğer katlarda da internet sınıfı, satranç odası, kütüphane, divanhane, teras, kafeterya ve 380 kişilik tiyatro salonunun da olacağını belirtti. Gençlik merkezinde en küçük ihtiyacın bile düşünüldüğünü de vurgulayan Bayram, “Gebze bölgemizdeki gençlerimiz huzurlu ve kaliteli bir ortamda eğitim-öğretim hayatlarına katkı noktasında yeni hizmetler alacak. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve sosyal belediyecilik noktasında her bireye ulaşmak için tüm ekibimizle çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.