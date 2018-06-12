Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı kent genelinde altyapı nedeniyle bozulan yolları yeniliyor. Derince bölgesinde de çalışma yürüten ekipler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşımda önemli bir güzergah olan Çavdar Caddesi’nde asfalt uygulaması yapıyor. Çalışma kapsamında cadde baştan sona kaldırımlarıyla birlikte tamamen yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Çavdar Caddesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmasını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında konuşan Genel Sekreter Bayram, “Bu cadde Derince için önemli yollardan biri. D-100 istikametinden gelen vatandaşlarımız Derince Araştırma Hastanesi’ne ulaşmak için bu yolu kullanıyorlar. Biz de bu Çavdar Caddesi’ni daha rahat ulaşım için yeniliyoruz. Yolun altyapısını yaptık. Şimdi de asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla caddemizi güzel bir hale getiriyoruz” dedi.

Genel Sekreter Bayram, daha sonra bin 200 ton sıcak asfalt serildiği yolda yetkililerden bilgiler aldı.

500 metrelik ikinci şeritte çalışmalar sürüyor. Bu şeride de bin ton asfalt serilecek. Yolun her iki tarafında da kaldırımlar yenilenecek. Daha sonra yolun tamamına bin 300 ton aşınma asfaltı dökülecek. Caddede yenilenecek olan kaldırımlarda toplam 2 bin 500 metre bordür, 2 bin metrekare de parke imalatı yapılacak.