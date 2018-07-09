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09 Temmuz 2018 13:11

Genel Sekreter Bayram’dan kongre merkezinde inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sekapark’ta inşa ettiği Kongre Merkezi’nin çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Bayram, “Kocaeli’ye yakışacak bir kongre merkezi olacak” dedi.

Genel Sekreter Bayram’dan kongre merkezinde inceleme

09 Temmuz 2018 13:11


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark’ta kongre merkezi inşa ediyor. Sekapark’ta yer alan eski Mannesman Fabrikası, bir dizi çalışmayla yenilenerek modern bir kongre merkezi haline getiriliyor. İrili ufaklı pek çok salonu bünyesinde bulunduracak olan kongre merkezi, bu özelliği ile toplantılara ve nikah törenlerine ev sahipliği yapacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Bayram yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak tamamlandığında Kocaeli’ye yakışacak bir kongre merkezi olacağını kaydetti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kongre merkezi inşaatı çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Şu anda inşa çalışmaları devam eden yapının B bloğunda kolon döşeme kalıp işleri sürüyor. Gaz beton duvar örülmesine de başlandı. C blok içinde yeni üretilen ve montajı yapılacak olan çelikler şantiye sahasına nakledilerek montajlanıyor. Ayrıca bu blokta yangına dayanıklı boyama uygulaması yapılıyor. A blokta kolon perde demirleri bağlanması ve perde betonu döküm işleri sürüyor” dedi.


36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kongre Merkezi, üç bloktan oluşuyor. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı ise 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu iki blokta yer alacak. C bloğun ise taban alanı 2 bin 700 metrekare toplam inşaat alanı da 4 bin metrekare olacak. Projede bin 300 kişilik ana kongre salonu, fuaye ve sergi salonları olacak. Merkezde 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak.




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