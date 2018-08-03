Geri dönüşüm çalışmaları ekonomiye katkı sağlıyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen atık pil projesi ile ayda ortalama 500 kilogram pil toplanıyor. Doğaya atılan atık pillerin içindeki ağır metallerin 300 yıl geçse bile yok olmadığını hatırlatan yetkililer “ Çöpe ve doğaya atılan her atık pil suyun, toprağın, havanın kirlenmesi demektir. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak kullandığımız pilleri çöpe değil, atık pil kutularına atmalıyız” dediler. İzmit’te yılbaşından beri toplanan atık pil miktarının 3 tonu geçtiği kaydedildi.

İzmit Belediyesi’nin bir diğer geri dönüşüm projelerinden olan atık cam toplama çalışmalarına vatandaşların büyük destek verdiği ifade edildi. Belediye yetkilileri, şehrin dört bir yanına konulan kumbaralar sayesinde ayda 120 ton cam atığı toplandığını belirterek, “Cam atıklarının yüzde yüzü geri dönüştürülerek su tüketiminden yüzde 50, enerji tüketiminde yüzde 25, hammadde tüketimin de ise yüz 80 tasarruf sağlanmaktadır” şeklinde konuştular.