Geri dönüşüm konteynerleri amacına yönelik kullanılmıyor

İzmit'te çöp ve geri dönüşüm konteynırlarının amacına uygun şekilde kullanılmadığı açıklandı. İzmit Belediyesi yetkilileri, şehrin binlerce noktasında çöpler için ayrı geri dönüşüm atıkları için ayrı konteynerler bulunduğunu hatırlatarak, “Konteynerlerin üzerinde çöp mü yoksa geri dönüşüm mü atılacağı yazılı. Ayrıca her birinin rengi de farklı. Buna rağmen bazı kişiler çöplerin atılacağı konteynerlere geri dönüşüm atıklarını, geri dönüşüm atılacak konteynerlere da çöpleri atıyorlar. Bu konuda defalarca uyarlar yapıyoruz. Fakat bazı kişiler sanki kasıtlı olarak konteynerleri yanlış kullanmaya devam ediyor” dediler.