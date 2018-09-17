Geri giden otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Fevziye Camii'nin ön kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ö. idaresindeki 41 SS 935 plakalı otomobil yol kenarına park etmek için geri geldiği sırada otomobilin arkasında bulunan Osman Demirel'i(67) fark etmeyerek çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düştü. O sırada Demirel'in yere düştüğünü gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Demirel'in ilk kontrolü yaptı. Hafif yaralandığı belirlenen Demirel, tedavisi için ambulans ile SEKA Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü E.Ö. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.



Oğuzhan Eke

