GESMEK Çocukta mezuniyet heyecanı

Mezuniyet törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcısı Sadık Albayrak, öğrenciler ve aileleri katıldı. İstasyon ve Beylikbağı Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören toplam bin 100 GESMEK Çocuk kursiyeri öğrenci mezun oldu, diplomalarına kavuştu. GESMEK Çocuk kurslarında Ebru, Resim, Bağlama, Tiyatro/Drama, İngilizce, Satranç, masa Tenisi, Jimnastik, Gitar ve çocuk korosu olmak üzere toplam 10 farklı branşta eğitim verildi.

Mezuniyet töreninde selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Çocuklar bizler için çok değerli. Sizlerin evlatları sizin için ne kadar kıymetliyse bizim için de en az o kadar değerli. Bir şehri her anlamada geliştirebilirsiniz, modern bir şehir haline geliştirebilirsiniz. Fakat bunları yaşatacak, koruyacak ve daha ileriye taşıyacak olan gelecek nesilleri yetiştiremezsek yaptığımız hiçbir şeyin bir anlamı kalmaz. Çocuklarımın gelişiminde en büyük görevde annelere düşüyor. Çünkü çocukların karakterlerinin yüzde 75’i 0 ile 9 yaşında oluşuyor. Bu sebeple çocuğun anne ile arkadaşı sırdaşı her şeyi oluyor bir anlamda. Anne kendin eğitiyor, çocuğu eğitiyor, aileyi eğitiyor bu sebeple toplumu eğitiyor” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in konuşmasının ardından kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere diplomalarını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tek tek verdi. Diplomalarına kavuşan çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken kendileri için böylesine güzel projeleri hayata geçirdiği için Başkan amcalarına da teşekkür ettiler. Diploma töreninin sonunda bağlama kursu kursiyerleri izleyiciler için harika bir konser verdi.