GESMEK Korosundan muhteşem konser

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursuları (GESMEK) Korosu Gebzeli Türk Sanat Müziği severlere muhteşem bir konser verdi. GESMEK Korosunun konserine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’de katıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere, Gebzeli Türk Sanat Müziği severler büyük ilgi gösterdi. Ünal Dursun şefliğinde GESMEK TSM Korosunun seslendirdiği solo ve koro parçalar müzik severlerden tam not aldı.

Kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Öncelikle koromuzu verdikleri bu muhteşem konser için tebrik ediyorum. Bu salonları böyle dolu görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sizlere de bizleri yalnız bırakmadığımız ve sanata sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum” dedi.