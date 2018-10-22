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GESMEK öğrencileri Gebzelileri konserde buluşturdu.

Gebze belediyesi bünyesindeki GESMEK öğrencileri tarafından Gebzeliler’e Türk Halk Müziği konseri verildi.

Gebze belediyesi bünyesindeki GESMEK öğrencileri tarafından Gebzeliler'e Türk Halk Müziği konseri verildi.


Gebze Belediyesi Ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GESMEK öğrencileri tarafından Türk Halk Müziği Konseri verildi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen Türk Halk Müziği konserine Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Katılımcıların adeta kulaklarının pasının silindiği konserde GESMEK kursiyerlerinin performansı, müzik severlerden tam not aldı. Konser sonunda GESMEK kursiyerlerinin performansı katılımcılar tarafında uzun süre alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri “4 Kafadar” çocuk tiyatrosu ile devam edecek.

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