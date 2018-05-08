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08 Mayıs 2018 16:55

GESMEK’te görkemli yılsonu sergisi

Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) yılsonu sergisi, 5 bin 350 kursiyerin 20 branştaki eseri ile açıldı.

GESMEK’te görkemli yılsonu sergisi

08 Mayıs 2018 16:55


Gebze Belediyesi GESMEK yılsonu sergisi, düzenlenen görkemli törenle ziyaretçilere açıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ve 5 bin 350 kursiyerin 20 farklı branşta 2 bin ürününün yer aldığı serginin açılış törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Hanım, Belediye Başkan Yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, siyasi partilerin temsilcileri, GESMEK kursiyerleri ve eğitimcileri katıldı.


Serginin açılış konuşması Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından gerçekleştirildi. Konuşmasında GESMEK’in farklı insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Köşker, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da GESMEK Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini yer aldığı serginin açılışında birlikteyiz. GESMEK kurslarımız yaptığımız hizmetler içerisinde önemli bir yere sahip. Bir kenti fiziksel olarak değiştirmenin dışında, insanların da sosyal anlamda gelişimleri bizlerin en önemli görevlerimizden. Aynı şehirde yaşayan insanları bir araya getirmek sosyal anlamda kaynaşmasına yardımcı olmak bu anlamda çok önemli.


Gebze 81 ilden güzel insanların bir araya geldiği bir kent. Adeta bir gül bahçesi. Güzel insanlar güzel işler yapar ve Gebze güzel insanlardan oluşan ve güzelliğini her yere yayılmasını umut ettiğimiz bir kent. Bu güzel insanlardan oluşan GESMEK kursiyerlerimizin ürünlerinin sergileneceği sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Köşker’in ardından Kürsüye Gebze Kaymakamı Mustafa Güler geldi. Sergide ve kurslarda emeği geçenleri tebrik eden Güler, “Burada Gebze Belediyemizin düzenlediği GESMEK kurslarımın yılsonu sergisi için bir araya geldik. Ben başta bu kurslara katılan herkesi tebrik ediyorum ve bu kursun açılmasında başta belediye başkanımızı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnsan yaşasın ki devlet yaşasın. Bu anlamda eğitim çok önemli. İnsanlarımızın kendilerini geliştirmeleri başta devletimiz olmak üzere belediyelerimizin en önemli görevidir” dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri yılsonu sergisinin açılış kurdelesini birlikte kesti. GESMEK kursiyerlerinin 8 aylık çalışmalarının sonucu olan eserler oldukça beğenildi. Eserler hakkında kursiyerlerden bilgi alan protokol üyeleri, sergiyi gezdikten sonra GESMEK kursiyerleri ve hocalar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. GESMEK yılsonu sergisi 15 Mayıs Salı gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.




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