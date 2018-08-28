GESMEK’te yeni dönem kayıtlar başlıyor

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları’nda (GESMEK) yeni dönem kayıtları 4 Eylül Salı günü başlayacak, 24 Eylül Pazartesi günü mesai bitiş saatine kadar devam edecek. Başvurular GESMEK merkez binası, İstasyon ve Beylikbağı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde alınacak.

GESMEK’ yeni dönemde yeni açılan 4 yeni branşla birlikte toplamda 45 farklı branşta Gebzelilere eğitim verilecek. Bu yıl açılan İleri Excel geliştirme ve uyum eğitimi, filografi, elde Maraş işi, titanium ve Kuranı Kerim branşlarının yanı sıra; bilgisayar işletmenliği, ofis programları kullanımı, yazılım tabanlı muhasebe geliştirme ve uyum eğitimi, bilgisayar destekli iki boyutlu çizim, bilgisayar destekli üç boyutlu tasarım, İngilizce ve Arapça A1 ve A2 seviyesi, Osmanlı Türkçesi’nde kolay metinler, Osmanlı Türkçesi’nde Arapça-Farsça kurallar, Türk işaret dili, diksiyon, okul öncesi gelişimi ve eğitimi, saça kalıcı ve geçici şekil verme, temel makyaj teknikleri, gitar, bağlama, ney, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, tiyatro, resim, hüsni hat, tezhip, kaligrafi, ebru, minyatür, fotoğraf çekimi, deri çanta, kemer ve aksesuar, iğne oyası, kırkyama, el nakışı, mefruşat/çeyiz ürünleri hazırlama, takı tasarım, tel kırma, bebek odası hazırlama, keçe yapımı, zikzak makine nakışı, makinede Geleneksel Türk nakışı ve kumaş boyama branşlarında eğitimler verilecek.