“Gez-Gör Kocaeli” standına öğrencilerden yoğun ilgi

Kocaeli (İHA) – ‘Gez Gör Kocaeli' programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi'ni kazanarak kente ilk defa gelen öğrenciler için tanıtım standı açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Gez-Gör Kocaeli' programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)'ü kazanan yeni öğrenciler için tanıtım standı açıldı. Umuttepe Kampüsü'nde açılan stantta görevli Büyükşehir yetkilileri, öğrencilere broşür dağıttı, ayrıca bilgi almak ve tarihi yerleri yerinde görmek isteyen öğrencilere yönelik otobüslerle kısa turlar düzenleyeceklerini belirtti.

LYS sınavı sonunda KOÜ'de okumayı tercih eden öğrenciler, geçtiğimiz günlerde ders başı yaptı. Kente yeni gelen ve İzmit ilçesini daha yakından görme fırsatı yakalamak isteyen öğrenciler de Umuttepe Kampüsü'nde açılan ‘Gez-Gör Kocaeli' standına yoğun ilgi gösterdi. Stantta görevli yetkililer de stantlarına misafir ettikleri öğrencilere içerisinde broşür ve şapkanın olduğu çanta hediye etti.

Gez-Gör Kocaeli, Kocaeli'ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje olarak hizmet veriyor. Projeyle Kocaeli'nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.

Kocaeli'ni tanıtan Gez-Gör Kocaeli programıyla şehrin bilim, sanat, tarih ve kültürel mekanlarını görmek isteyen vatandaşlar en az 20 kişilik gruplar halinde gezdiriliyor. Gez- Gör Kocaeli turlarına katılabilmek için internet üzerinden başvuru formu doldurmak gerekiyor.