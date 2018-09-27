Gezmeye geldikleri yaylada kaybolan 2 genci AFAD ekipleri buldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Menekşe yaylasında araçları çamura saplandıktan sonra kaybolan 2 genç, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonrası bitkin bir şekilde kurtarıldı.

Olay dün Yuvacık Menekşe yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Kocaeli'ne gelerek Yuvacık sırtlarında gezintiye çıkan 2 genç, akşam saatlerinde araçlarının çamura saplanmasıyla Menekşe yaylasında mahsur kaldı. Yağmur ve puslu hava dolayısıyla nerede olduklarını belirleyemeyen genceler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Konum bilgisi de veremeyen gençlerin ihbarını alan Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi durumu Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezine yönlendirdi. İhbarı alan Kocaeli AFAD arama kurtarma ekipleri, saat 19.40 sıralarında arama çalışması başlattı.

Konumları belirlenemeyen A.T.(26) ve A.Y.(23) isimli gençler için arama başlatan ADAF ekipleri, Başiskele İlçe Jandarma ekibi ile birlikte Menekşe yaylasındaki yollarda ve patikalarda saatlerce arama tarama yaptı. Zorlu hava koşullarında 5 saat süren aramalar sonunda saat 00.10'da bitkin ve üşümüş halde bulunan gençler, Servetiye'deki bir tesiste kısa süre dinlendirildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 2 genç, Jandarma ekiplerine teslim edildi.