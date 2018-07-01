Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 12:18

GGM, girişimci olmak isteyenleri bekliyor

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Kadıköy Mahallesi’nde Genç Girişimciler Merkezi (GGM), girişimci olmak isteyen gençleri bekliyor.

GGM, girişimci olmak isteyenleri bekliyor

01 Temmuz 2018 12:18


Yaklaşık 3 yıl önce İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Kadıköy Mahallesi’nde Genç Girişimciler Merkezi, girişimci olmak isteyen gençler için bulunmaz bir fırsat sağlıyor. Toplumsal kalkınmaya, sosyal ve ekonomik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulan Genç Girişimciler Merkezi, bünyesinde planladığı projeler ile girişimcilik ekosistemindeki etkin kurum ve kuruluşların, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitenin bir araya gelmesini ve ortak çalışmalar yapılmasına olanak sağlıyor.


Merkezin girişimcilik algısının pozitif yönde gelişmesini kolaylaştırdığını söyleyen yetkililer, “Kadıköy Mahallesi’ndeki katlı otoparkın Turan Güneş Caddesindeki Genç Girişimciler Merkezi, girişimcilik alanında yaptığı çalışmalar ile birlikte bünyesinde bulunan genç girişimcilere ofis, sekretarya, sarf malzemesi, toplantı odası, görüşme odası ve mesleki eğitimler gibi hizmetleri de 1 yıllığına ücretsiz olarak veriyor. Kuracağı iş ile ilgili ücretsiz danışmanlık almak isteyen, proje ve hibe programları hakkında bilgi almak isteyen gençlerin buluşma noktası haline de gelen merkezde girişimci alanları da mevcut. Merkez sayesinde şimdiye kadar bilişim ve bilişim sistemleri alanında, yazılım ve tasarım alanında, temizlik ve reklam ajansı hizmetleri alanında birçok girişimci iş hayatına atılmış durumda” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç