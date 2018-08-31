Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli bir vatandaşa ait iş yerine giren 4 kişi, içeriden toplam 12 bin değerinde 4 adet kaynak makinesi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet lokma anahtar takımı, 2 adet bilgisayar kamerası, 1 adet masaüstü mikrofonu çalarak olay yerinden kaçtı. İş yerinin soyulduğunu fark eden A.A.’nın ihbarı üzerine olay yerine giden Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan teknik incelemeler neticesinde iş yerinden 12 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan şahısların M.E., G.D., F.K. ve M.E. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan M.K.’nin evine yapılan aramada iş yerinden çalınan elektronik cihazlar ele geçirilerek iş yeri sahibi A.A.’ya teslim edildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.