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Girişimci kadınlara satışın şifreleri anlatıldı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan İş Kadınları Gelişim Akademisi’nde eğitimler devam ediyor.

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan İş Kadınları Gelişim Akademisi'nde eğitimler devam ediyor.


İzgören Akademisi ortaklığındaki proje kapsamında girişimci kadınlara iş hayatında varoluşlarını desteklemek, onların bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak gelişim ve motivasyonlarını artırıcı eğitimler veriliyor. Program çerçevesinde girişimci kadınlara İzgören Akademi'den Seda Altun tarafından “Satışın Şifreleri” konulu eğitim verildi. İzmit'te bir alışveriş merkezinde gerçekleşen programa kadınlar büyük ilgi gösterdi. Eğitimin sonunda katılımcılara belge verildi.

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